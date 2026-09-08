В ВКО трудоустроено более 13,6 тысячи человек

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов принял участие в заседании Правительства РК, где обсудили ситуацию с подготовкой кадров и развитием рабочих профессий в стране.

На заседании были заслушаны доклады руководителей профильных ведомств о ситуации с рабочими кадрами в промышленности, энергетике, газовой отрасли и других секторах экономики. Кроме того, рассмотрены предложения по развитию технической базы организаций образования и совершенствованию подготовки специалистов с учетом потребностей рынка труда.

Для Восточного Казахстана эта тема особенно актуальна с учетом развития промышленности, строительства, транспорта и других отраслей. Согласно данным управления занятости и социальной защиты населения ВКО, в рамках "Региональной карты занятости" на нынешний год предусмотрено трудоустройство 17 440 человек. На 1 сентября работу уже получили 13 641 человек, или 78% от годового плана, из них 9 976 человек трудоустроились на постоянные рабочие места.

Отдельное направление работы связано с подготовкой кадров под новые проекты. Для строящихся аэропортов в Зайсанском и Катон-Карагайском районах 46 специалистов прошли обучение по востребованным специальностям.

С начала года в регионе также появились 5 270 рабочих мест по поручению Главы государства (при плане 4 142), это - 127% от запланированного показателя.

Сегодня на Электронной бирже труда в ВКО зарегистрировано 7 540 вакансий. Наибольшее количество предложений приходится на сферу образования и воспитания, производство, транспорт и логистику, медицину, строительство и энергетику. При этом уровень заработной платы по нескольким востребованным техническим и рабочим профессиям остается одним из факторов привлечения людей в эти отрасли.

Для поддержки тех, кто хочет открыть собственное дело, в этом году в ВКО предусмотрели выдачу трёхсот грантов социально уязвимым категориям населения. На первом потоке уже выдали 119 грантов на общую сумму 205 миллионов теңге.

Работа по подготовке кадров продолжается с учетом реальных потребностей экономики региона. В этом году здесь планируется обучить 440 безработных по 79 востребованным специальностям. На обучение направлены 241 человек, 156 из них уже прошли подготовку.

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