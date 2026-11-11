В ВКО собрали более 485 тысяч тонн масличных культур

В Восточно-Казахстанской области уборочная кампания выходит на финишную прямую. В этом году аграрии собрали более 485 тысяч тонн масличных культур, большая часть которых – подсолнечник. Ещё 428,7 тысячи тонн составил урожай зерновых и зернобобовых культур.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила заместитель руководителя Управления сельского хозяйства ВКО Жаннат Кошерова.

В этом году посевные площади в регионе превысили 611 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом они увеличились на 5,5 тысячи гектаров. Однако погодные условия внесли свои коррективы: в период вегетации стояла жара, осадков выпало недостаточно. Это отразилось на урожайности зерновых. В среднем с одного гектара получили 17,4 центнера против 20,3 центнера годом ранее.

Более благоприятной оказалась ситуация с масличными культурами. В общей сложности собрано 485,2 тысячи тонн, в том числе 456,78 тысячи тонн подсолнечника. Средняя урожайность составила 19,3 центнера с гектара.

Для того, чтобы уборочная кампания прошла без задержек, хозяйства заранее подготовили поля и технику. В частности, внесли 69 тысяч тонн минеральных удобрений. Для проведения работ аграриям выделили 19 тысяч тонн удешевлённого дизельного топлива, а для сушки зерна дополнительно предусмотрели ещё 5,3 тысячи тонн. В регионе также созданы необходимые условия для хранения урожая. Общая вместимость зернохранилищ, включая мощности перерабатывающих предприятий, составляет 829 тысяч тонн.

Продолжается и государственная поддержка аграрного сектора. По программе «Кең дала 2» на весенне-полевые и уборочные работы направили 22,2 млрд тенге. Кроме того, с начала года сельхозтоваропроизводители приобрели в лизинг 503 единицы техники и оборудования, общей стоимостью 17,7 млрд теңге через АО «КазАгроФинанс». Кроме того, 3,4 млрд теңге выделено на субсидирование растениеводства. Средства направлены на поддержку семеноводства, снижение стоимости удобрений и пестицидов, а также компенсацию затрат на подачу поливной воды.

Источник: РСК ВКО