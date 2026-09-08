В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина состоялась встреча, посвящённая обсуждению книги Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз».

В центре внимания участников оказались вопросы, которые напрямую связаны с современным развитием общества, ответственностью граждан и будущим страны. Встреча объединила представителей интеллигенции региона, общественных деятелей, учёных, молодёжь, представителей общественных организаций, сотрудников учреждений и читателей библиотеки.

Участники обсудили ключевые идеи и основные тезисы книги, поделились своими взглядами и предложениями, а также обменялись мнениями о наиболее актуальных общественных процессах.

Особое внимание было уделено таким важным ценностям, как справедливость, ответственность, честность и служение Родине. Через призму этих понятий участники говорили о роли каждого человека в развитии общества и о значении осознанного гражданского участия.

Подобные встречи становятся пространством для открытого диалога, где книга становится не просто источником знаний, а отправной точкой для размышлений, дискуссии и формирования общественной позиции.

Мероприятие также стало возможностью ещё раз обратить внимание на культуру чтения и значение содержательного разговора о вопросах, которые волнуют современное общество.