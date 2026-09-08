В ВКО стартовал областной марафон «Читающая нация»

В Восточно-Казахстанской области впервые стартовал областной марафон по чтению «Читающая нация». Проект реализуется в рамках Указа Президента Республики Казахстан от 16 мая 2026 года №1279 «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации».

Об этом на пресс-конференции на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель управления культуры области Самат Касенов.

Цель марафона — повысить интерес жителей к чтению, сформировать культуру чтения, популяризировать литературу и произведения местных авторов. Проект продлится с сентября текущего года по апрель 2027 года.

К участию в масштабном проекте приглашаются все жители области независимо от возраста, социального статуса и сферы деятельности. Планируется привлечь детей и молодежь, взрослых, трудовые коллективы, педагогов, библиотекарей и работников сферы культуры.

Конкурс пройдет по шести направлениям. «Лучший читатель-школьник» — для учащихся 6–10 классов, «Лучший читатель-студент» — для студентов колледжей и вузов, «Лучший читатель-педагог» — для учителей и преподавателей. В направлении «Лучший читающий род» могут участвовать семьи в составе от трех до пяти человек. Кроме того, предусмотрены направления «Лучший читатель в инклюзивной среде» для граждан с особыми потребностями и «Лучший читатель-сотрудник» для специалистов различных учреждений и организаций.

Для каждой категории утвержден отдельный список рекомендуемой литературы. В апреле 2027 года участники пройдут тестирование по прочитанным произведениям.

Гранд-финал марафона состоится 23 апреля 2027 года — в Национальный день книги. В этот день будут объявлены победители и вручены призы и благодарственные письма.

Проект направлен на то, чтобы сделать чтение частью повседневной жизни, а также развивать среди читателей культуру обсуждения произведений и обмена мнениями.

Полная информация о марафоне и списки рекомендуемой литературы опубликованы на сайте Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А.С. Пушкина.

Источник: РСК ВКО