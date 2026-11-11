В Восточном Казахстане прошли командно-штабные учения «Қыс-2026»

В Восточном Казахстане зима может быть непредсказуемой. Сильные снегопады, резкие перепады температур, метели и морозы требуют от спасательных служб максимальной готовности, чётких действий и слаженной работы. Именно поэтому, в рамках командно-штабных учений «Қыс-2026», в области отработали действия органов управления и служб гражданской защиты при ликвидации чрезвычайных ситуаций зимнего периода.

Учения начались со сбора областного отряда экстренного реагирования, целью которого стала проверка готовности сил и средств к оперативному выдвижению и отработки взаимодействия.

Следующий этап учений - техногенная авария в городе, где на одном из участков произошёл порыв трубопровода теплоснабжения, вследствие чего возникла угроза нарушения подачи тепла в один из районов города. Ситуация осложнилась возгоранием электрооборудования на котельной. Подразделения ДЧС ВКО оперативно прибыли к месту возгорания и приступили к тушению пожара, который профессионально ликвидировали. Пострадавших не допущено. Параллельно коммунальные службы развернули аварийно-восстановительные работы на теплопроводе.

С учётом возможного похолодания и нарушения теплоснабжения городскими службами организован пункт приёма пострадавшего населения на базе территориального центра социального обслуживания. Здесь отработали порядок временного размещения людей и взаимодействие задействованных сил и средств.

Не менее напряжённый сценарий развернулся на 98-м километре автодороги «Усть-Каменогорск – Таргын-Самарское». Обильный снегопад, порывистый ветер и резкий перепад температуры воздуха спровоцировали сход лавины в двух местах на одном участке. Движение по дороге было перекрыто снежной массой, с обеих сторон образовалось скопление транспорта. В результате - под снежным завалом оказался автомобиль с пассажирами, а автобус с детьми оказался заблокированным между двумя лавинными завалами.

В поисковые работы включились сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. С помощью кинологических расчетов спасатели обнаружили автомобиль и извлекли из снежного завала пострадавших.

Специалисты Центра медицины катастроф оказали им первую помощь и транспортировали в областной центр для дальнейшей госпитализации. Детей и пассажиров автомобильного транспорта эвакуировали на высокопроходимой технике спасателей и разместили в ближайшем пункте временного размещения. Дорожные службы расчистили трассу. В работе задействовали автогрейдеры, шнекороторы, технику для распыления водно-солевой смеси и пескоразбрасыватели.

«Подобные учения проходят ежегодно. В нашем регионе достаточно суровая зима с низкими температурами воздуха, метелями и сходами лавин. Только за прошлый зимний период при заносах с трасс спасено 48 человек, эвакуировано 15 единиц техники, проведено 64 профилактических спусков лавин. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в области имеется 3360 человек личного состава и 905 единиц техники, которая будет рассредоточена в районах наиболее подверженных снежным заносам. Среди них - 128 единиц техники повышенной проходимости, к примеру, вездеход-болотоход ШЕРП, «Трэкол» и другие.

Для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим на республиканской автодороге «Усть-Каменогорск – Семей» работу осуществляет трассовый медико-спасательный пункт Центра медицины катастроф, расположенный в Уланском районе в с. Привольное», - сообщил первый заместитель начальника ДЧС ВКО Фархат Амре.

Учения «Қыс-2026» стали практической проверкой готовности сил гражданской защиты к самым сложным зимним сценариям.

Источник: ДЧС ВКО