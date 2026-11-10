В Восточном Казахстане стартовали «Игры будущего» среди госслужащих

В областном центре ВКО впервые проходит Кубок «Игр будущего» среди государственных служащих региона. Соревнования приурочены ко Дню работников цифровизации и информационных технологий.

Смысл игр - в сочетании современных технологий и традиционного спорта, а главная задача - проверить командный дух участников.

В церемонии открытия турнира принял участие аким области Нурымбет Сактаганов.

«По инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Одним из значимых событий в этом направлении стали международные «Игры будущего», которые в этом году прошли в Астане. Сегодня мы впервые проводим такие соревнования среди госслужащих Восточно-Казахстанской области. Это новый формат, объединяющий физическую активность, современные технологии и командное взаимодействие»,- сказал Нурымбет Сактаганов.

Сегодня, по словам главы региона, важно не только определить победителей, но и укрепить командный дух, дружбу и взаимную поддержку между коллегами. Соревнования проходят в два этапа. На Digital Stage участники состязаются в игре Tactics на VR-платформе, а на Physical Stage - в тактической игре Lasertag.

Команды состоят из пяти человек. Участники должны продемонстрировать стратегическое мышление, быстро принимать решения и действовать сообща.

За победу борются восемь команд. По итогам соревнований определится первый обладатель Кубка «Игр будущего» среди государственных служащих ВКО.

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