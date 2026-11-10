В ВКО определили лучшие цифровые проекты среди молодежи

На площадке Oskemen Hub в областном центре в честь Дня работников цифровизации и информационных технологий были представлены инновационные проекты молодого поколения и награждены их авторы. В мероприятии приняли участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов, специалисты IT-сферы, школьники, студенты и молодые изобретатели.

В ходе мероприятия были представлены результаты работы Oskemen Hub, направленной на развитие цифровых инициатив в регионе. Также вниманию участников представили проекты четырех команд, ставших победителями хакатонов и конкурсов инновационных идей.

Команда YungMobileBrains разработала систему мониторинга качества интернета в школах. Проект ZeroMuscles направлен на поддержку процессов реабилитации после инсульта с помощью цифровых технологий. Разработка команды DataNomads позволяет отслеживать объявления на рынке недвижимости, а Arakis предлагает платформу для преподавателей по созданию интерактивных уроков.

Аким области Нурымбет Сактаганов отметил, что стремление молодежи к новым знаниям и технологические инициативы придадут дополнительный импульс развитию региона.

«Представленные сегодня проекты показывают, что наша молодежь готова активно участвовать в цифровых преобразованиях страны и вносить свой вклад в этот процесс. По инициативе Главы государства 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Это важный шаг, который придаст новый импульс технологическому развитию страны. Самое главное - внедряемые технологии должны повышать эффективность работы государственных органов и приносить реальную пользу жителям области», - сказал глава региона.

В конце мероприятия командам-победителям вручили денежные сертификаты. Кроме того, наградами отметили представителей государственных органов и организаций, вносящих вклад в цифровое развитие региона. Аким области призвал молодежь не бояться смелых идей, постоянно стремиться к новым знаниям и осваивать современные технологии.

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