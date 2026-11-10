В ВКО усилили меры пожарной безопасности в отопительный сезон

В Восточно-Казахстанской области продолжается комплексная работа по предупреждению пожаров и обеспечению безопасности жителей в отопительный сезон. Особое внимание уделяется частному жилому сектору, домам с печным отоплением и семьям, которым нужна дополнительная поддержка.

С начала этого отопительного сезона в жилом секторе зарегистрировано 65 пожаров. Это на 12% больше, чем за такой же период прошлого года. К сожалению, в результате происшествий погибли пятеро человек. Из общего числа возгораний 28 произошли в частных жилых домах, ещё 37 - во дворах и хозпостройках.

Как сообщил аким области Нурымбет Сактаганов на заседании Правительства РК, для того, чтобы снизить риски, в восточно-казахстанском регионе регулярно проводятся профилактические обходы и разъяснительные встречи.

«На сегодня такие мероприятия прошли в 27.000 жилых домах и дворах, беседы проведены с 70 тысячами жителей. Отдельное внимание уделяется социально уязвимым категориям населения. В ВКО на учёте находятся 2 758 домов с печным отоплением, в которых проживают эти семьи. Все они оборудованы датчиками обнаружения угарного газа»,- отметил Н.Сактаганов.

Такие устройства уже доказали свою эффективность: за последние 5 лет в регионе установлено свыше 17.000 датчиков, благодаря их своевременному срабатыванию удалось спасти жизни 42 человек.

Практическая помощь также оказывается одиноким пожилым людям и многодетным семьям. В частности, им помогают очищать дымоходы и ремонтировать печное оборудование. Кроме того, через средства массовой информации регулярно распространяются рекомендации по соблюдению правил пожарной безопасности. Всего опубликовано около 2,5 тысячи информационных материалов.

Укрепляется и материально-техническая база противопожарной службы. За последние три года приобретено 114 единиц спецтехники на сумму 9 млрд. теңге. Продолжается строительство универсального пожарного депо в районе Алтай, а также ангара для авиационной техники в аэропорту Усть-Каменогорска.

«В текущий отопительный сезон в стране зарегистрировано семь случаев взрыва газовых баллонов. Основная причина - нарушение требований безопасности при их эксплуатации. В настоящее время около 350.000 бытовых газбаллонов находятся в эксплуатации уже больше 50 лет. Их необходимо срочно заменить. Министерству промышленности поручено наладить производство газовых баллонов. В настоящее время аналогичный завод уже запущен в городе Кокшетау», - отметил Премьер-министр страны Олжас Бектенов.

Работа по профилактике пожаров на востоке страны будет продолжена. По итогам проверок за ненадлежащую организацию профилактических мероприятий и недостаточный контроль отдельные должностные лица привлечены к ответственности. Главная цель всех этих мер - не допустить чрезвычайных ситуаций, защитить дома и, самое главное, сохранить жизни людей. Профилактика, своевременное выявление рисков и ответственное отношение к собственной безопасности остаются ключевыми направлениями работы в отопительный сезон.

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