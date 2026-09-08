Спортсмены ВКО на VI Всемирных играх кочевников завоевали пять золотых медалей

Спортсмены Восточного Казахстана достойно представили регион на VI Всемирных играх кочевников, которые прошли в Кыргызской Республике. По итогам соревнований наши спортсмены завоевали пять золотых медалей и одну бронзовую.

Особенно успешно выступили представители традиционной стрельбы из лука и перетягивания каната. Аяш Кабдоллаева стала победительницей в дисциплине «Пута» на дистанции 60 метров. Команда Восточного Казахстана завоевала золото в перетягивании каната в составах 8х8 и 4х4, а Мейр Рахметкалиев стал первым в личной дисциплине 1х1. Вадим Макарцов занял третье место в соревнованиях по стронгмену.

Сегодня в стенах областного акимата аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился со спортсменами и тренерами, поздравил их с результатами и вручил благодарственные письма и сертификаты.

«Вы достойно представили Восточный Казахстан и всю нашу страну. За каждой медалью стоят большой труд, ежедневные тренировки, характер и вера в себя. Особенно приятно видеть, что наши спортсмены успешно выступают в национальных видах спорта, сохраняют традиции и показывают их на международном уровне. Спасибо вам за этот результат и за то, что прославляете наш регион», - сказал Нурымбет Сактаганов.

На встрече спортсмены поделились впечатлениями от соревнований, рассказали о подготовке и атмосфере игр. Для многих из них участие в таких состязаниях стало не только спортивным испытанием, но и возможностью представить культуру и традиции родного края.

В составе сборной Восточного Казахстана выступили спортсмены по традиционной стрельбе из лука, перетягиванию каната и стронгмену, а также их тренеры.

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