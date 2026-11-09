В ВКО изучают предложения по переработке бытовых отходов

Сегодня аким ВКО Нурымбет Сактаганов встретился с представителями британско-германского холдинга «DAR CAPITAL LIMITED». В ходе встречи инвесторы представили свои предложения по организации переработки бытовых отходов в областном центре ВКО и других городах.

В частности, на встрече озвучили идею создать единую систему обращения с отходами, которая охватила бы Павлодар, Семей и Усть-Каменогорск. Предполагается, что мусор будет проходить предварительную сортировку: пригодное сырьё направят на переработку, органические отходы будут обрабатываться отдельно, а из оставшейся части планируется производить прессованное альтернативное топливо. В дальнейшем его предполагается доставлять по железной дороге в Павлодар для получения электроэнергии.

По расчётам представителей холдинга, на начальном этапе таким способом можно будет утилизировать около 20% отходов. В перспективе инвесторы рассматривают возможность увеличения этого показателя до 50%.

Как отметили представители компании, проект предполагается реализовать за счёт частных инвестиций, без привлечения бюджетных средств. Среди озвученных условий - установление тарифа на электроэнергию на уровне не менее 55 теңге за 1 кВт/час, а также передача действующих полигонов в доверительное управление. Инвесторы также заявили о готовности взять на себя расходы по их рекультивации.

При этом стороны рассмотрели возможные экономические и организационные аспекты инициативы. Так, предстоит оценить затраты на транспортировку альтернативного топлива в Павлодар. Кроме того, возможно влияние проекта на тарифы за вывоз мусора, вопросы обращения с органическими отходами и дальнейшего использования действующего усть-каменогорского полигона.

По словам представителей холдинга, они провели предварительные переговоры с местными компаниями, которые занимаются вывозом отходов. В дальнейшем инвесторы намерены обсудить свои предложения и в городе Семее.

По итогам встречи предложено детально изучить представленную инициативу, сопоставить её с другими возможными вариантами решения проблемы отходов и провести экономические расчёты. Для этого рассматривается возможность создания рабочей группы.

«Ответственные управления и акимат Усть-Каменогорска должны всесторонне изучить предложение инвесторов и сравнить его с другими возможными решениями. Важно объективно оценить экономическую целесообразность каждого варианта, его эффективность и, самое главное, возможное влияние на расходы жителей. И только после детального анализа можно будет говорить о дальнейших шагах», - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

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