Бауржан Кази назначен руководителем хоккейного клуба «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» сообщает о назначении Бауржана Муратовича Кази на должность руководителя клуба.

Бауржан Кази родился 17 мая 1985 года в Усть-Каменогорске. Имеет многолетний опыт работы в сфере профессионального спорта, спортивного менеджмента и административного управления.

В разные годы занимал руководящие и тренерские должности в волейбольных клубах, работал с командами Национальной лиги, а также принимал участие в организации спортивных и международных процессов. С 2023 года возглавляет ОФ «Профессиональный волейбольный клуб Berel».

Бауржан Кази имеет высшее образование по специальностям «Начальная военная подготовка», «Юриспруденция» и «Финансы», свободно владеет казахским, русским, английским и турецким языками.

Виктор Николаевич Быстрянцев, ранее занимавший должность первого руководителя клуба, продолжит работу в структуре «Торпедо» в качестве заместителя руководителя по спортивному направлению.