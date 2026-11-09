Более 73 тысяч жителей ВКО проинформировали в рамках ОПМ «Stop-мошенник»

В Восточно-Казахстанской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Stop-мошенник», направленное на предупреждение интернет-мошенничества.

За два месяца полицейские проинформировали 73 599 жителей региона о распространённых схемах обмана и способах защиты денежных средств.

Профилактическая работа ведётся, как по месту жительства, так и в трудовых коллективах и учебных заведениях. Сотрудники полиции посетили 16 578 квартир и частных домов, раздали более 20 тысяч памяток, а также провели 241 встречу с работниками организаций и учащимися. Участниками встреч стали свыше 20 тысяч человек.

Отдельное внимание уделяется практическим мерам защиты. Более 2 тысяч граждан воспользовались услугой добровольного отказа от получения кредитов через eGov, ещё свыше 500 подписались на страницу «КиберПол» в социальных сетях. Кроме того, в СМИ опубликовано более 150 профилактических материалов.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность: не сообщать посторонним SMS-коды, пароли и данные банковских карт, не переходить по сомнительным ссылкам и не переводить деньги по указанию неизвестных лиц.

ОПМ «Stop-мошенник» продолжается. Главная цель - предупредить финансовые потери и помочь жителям своевременно распознавать уловки мошенников.

Источник: ДП ВКО