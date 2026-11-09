Третий год жители Курчумского района обеспечиваются бесплатным углем

ТОО «ВСАМ Продакшн» третий год подряд обеспечивает сельские семьи в Курчумском районе бесплатным углём к зиме.

В этом сезоне жителям Маралдинского сельского округа доставлено 354 тонны угля, в полтора раза больше, чем в прошлом году: Маралды - 200 тонн, Ушбулак - 90 тонн, Кыстау-Курчум - 64 тонны.

Объёмы определены по заявке акимата Маралдинского сельского округа и доставлены полностью. Распределением занимаются сами жители, чтобы тепло пришло в каждый дом.

Эта помощь оказывается сверх обязательств по меморандуму о сотрудничестве. По меморандуму компания инвестирует в развитие Курчумского района 2,5 млрд теңге за пять лет, по 500 млн теңге ежегодно.