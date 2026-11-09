В Восточном Казахстане проведен областной этап республиканского конкурса исследовательских проектов и творческих работ «Зерде» среди учащихся 2–8 классов.

Более 450 юных исследователей со всех уголков области – победители районного (городского) этапа приняли участие в конкурсе по 12 секциям.

Юные дарования, проявляющие интерес к исследовательской деятельности, представили свои работы в области филологии, истории, технических и естественных наук, а также медицины и психологии, технологии и искусства, туризма и спорта.

Работы участников оценивало компетентное жюри, в состав которых вошли ученые ведущих вузов области.

По итогам конкурса 225 школьников стали призерами и будут награждены дипломами I, II, III степени.

Список призеров размещен на сайте www.shygysdaryn.kz.

Поздравляем призеров, их педагогов и родителей с достижениями! Всем участникам конкурса желаем дальнейших успехов!