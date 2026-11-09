Управление образования Восточно-Казахстанской области информирует о порядке организации учебного процесса в период неблагоприятных погодных условий в 2026–2027 учебном году.

В целях обеспечения безопасности обучающихся и своевременного информирования родителей определены температурные показатели, при которых занятия в организациях образования могут быть переведены в дистанционный формат.

Согласно установленным требованиям, решение о переходе на дистанционное обучение принимается с учётом температуры воздуха и скорости ветра.

При скорости ветра менее 2 м/с дистанционное обучение рекомендуется при следующих температурах: 1–4 классы - минус 28 °C и ниже; 5–9 классы - минус 32 °C и ниже; 10–11 классы и I–II курсы колледжей - минус 34 °C и ниже.

При скорости ветра более 2 м/с: 1–4 классы - минус 23 °C и ниже; 5–9 классы - минус 27 °C и ниже; 10–11 классы и I–II курсы колледжей - минус 29 °C и ниже.

Переход на дистанционный формат обучения осуществляется на основании приказа руководителя организации образования или лица, исполняющего его обязанности.

Информация о переводе занятий в дистанционный формат будет своевременно размещаться на официальных сайтах и страницах в социальных сетях Управления образования Восточно-Казахстанской области и организаций образования.

Сведения о переходе на дистанционное обучение по первой смене будут передаваться ответственными подразделениями с 06:45 до 07:00, по второй смене - с 11:00 до 11:15.

В интернатных организациях образования решение о дистанционном обучении принимается с учётом места проживания учащихся. Для детей, непосредственно проживающих в интернате, учебный процесс продолжается в очном формате.

Управление образования Восточно-Казахстанской области рекомендует родителям и обучающимся следить за официальными информационными сообщениями и учитывать погодные условия при планировании посещения организаций образования.