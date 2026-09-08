В ВКО активно ведётся благоустройство экопарков и зон отдыха

В Восточно-Казахстанской области продолжается благоустройство экопарков и зон отдыха. На расширенном аппаратном совещании аким области Нурымбет Сактаганов заслушал информацию о текущем состоянии проектов в областном центре, Уланском и Глубоковском районах.

Так, в Усть-Каменогорске продолжаются работы по благоустройству экопарка «Қайың тоғайы» («Берёзовая роща») на левом берегу Иртыша. В первую очередь благоустраивают территорию площадью семь гектаров. Сейчас выполнено около 60% работ: подготовлены участки под парковку и пирс, уложен геотекстиль и щебеночное покрытие. Кроме этого, расчищается территория от сухостоя, обустраиваются пешеходные зоны и элементы благоустройства.

Что касается благоустройства зоны отдыха «Чечек», то здесь расширяют парковочную зону, обустраивают футбольное поле и детскую площадку, устанавливают беседки и опоры освещения. Вмесите с тем, проводится озеленение территории с использованием системы орошения.

Работы идут и в Глубоковском районе. В селе Горная Ульбинка выполнено почти 70% работ по обустройству пешеходной дорожки. Кроме того установят детские площадки и элементы благоустройства.

Аким области поручил держать ход работ на постоянном контроле и уделить особое внимание качеству благоустройства и доступности экопарков для жителей. Также глава региона поставил задачу проработать транспортную доступность рекреационных зон в районах, расположенных рядом с областным центром.

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