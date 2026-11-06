Дни культуры района Улкен Нарын стартовали в Усть-Каменогорске

В рамках проекта «Туған жер – алтын бесігім» в Усть-Каменогорске стартовали Дни культуры района Улкен Нарын. Двухдневная программа мероприятий направлена на широкое знакомство с богатой историей, искусством и сельскохозяйственным потенциалом района.

6 ноября состоялась выставка, посвященная историческому наследию и современной жизни района Улкен Нарын. В ней принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и ознакомился с представленными экспозициями.

На выставке представлены исторические экспонаты, рассказывающие о прошлом района, работы местных мастеров народного творчества, сельскохозяйственную продукцию и творческие работы школьников. Каждый предмет и экспонат - это ценное наследие, отражающее историю родного края, быт и традиции, передающиеся из поколения в поколение.

Выставка продемонстрировала природное богатство района, достижения тружеников и творческий потенциал молодого поколения.

Затем творческие коллективы и артисты района Улкен Нарын представили концертную программу, подарив зрителям хорошее настроение. Через песни и кюи, национальное искусство и сценические постановки широко раскрылся культурный облик района.

Дни культуры продолжатся 7 ноября. В Усть-Каменогорске в этот день состоится сельскохозяйственная ярмарка, где посетителям представят местную продукцию района Улкен Нарын. Кроме того, пройдут концерт артистов и соревнования по национальным видам спорта. В программе - состязания по поднятию барана, гиревому спорту, скоростному питью кумыса и игре в лянгу.

Отметим, что проект «Туған жер – алтын бесігім» не только знакомит жителей города с культурой и достижениями районов области, но и способствует укреплению связей между селом и городом, поддержке местных производителей и творческих коллективов.

(При использовании текстов и фотографий ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).