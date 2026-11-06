Аким ВКО встретился с руководителем ТОО «Қазақ газеттері»

Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился с генеральным директором ТОО «Қазақ газеттері» Ержаном Байтилесом.

В ходе встречи были обсуждены современное состояние отечественной прессы, роль печатных изданий в обществе и вопросы взаимного сотрудничества в информационной сфере. «Қазақ газеттері» - одна из крупнейших медиаструктур, занимающих особое место в информационном пространстве страны.

В состав «Қазақ газеттері» входят газеты и журналы «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Ана тілі», «Ақиқат», «Мысль», «Уйғур авази», «Ұлан», «Ақ желкен», «Балдырған» и «Дружные ребята». Каждое издание имеет собственное направление и читательскую аудиторию. Они освещают широкий круг важных вопросов - от общественно-политической жизни до национальных ценностей, культуры, литературы, образования и воспитания.

В ходе встречи глава региона отметил значимость традиционной прессы для общества, а также высказал мнение об ответственности журналистики и качестве информации.

«По мере изменения общества обновляются и способы распространения информации. Однако, какие бы технологии ни развивались, главная задача журналистики должна оставаться неизменной. Это - распространение достоверной информации, освещение жизни страны, поднятие актуальных проблем общества. Газеты и журналы - это не просто средство массовой информации, а важный институт, формирующий духовную память нации, популяризирующий родной язык и национальные ценности. Наша общая задача - сохранение авторитета традиционной прессы и повышение качества её работы», - отметил Нурымбет Сактаганов.

Аким области также подчеркнул важность взаимодействия с республиканскими изданиями для широкого освещения социально-экономического развития Восточного Казахстана, а также событий в культурной и общественной жизни региона.

В свою очередь, Ержан Байтилес рассказал о текущих направлениях работы изданий и планах на будущее, а также остановился на вопросах развития информационного сотрудничества с регионами.

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