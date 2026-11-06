Развитие региона и качество жизни: в ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением

6 ноября депутаты Курултая и члены Қазақстан Халық Кеңесі прибыли с рабочей поездкой в Восточный Казахстан. В ходе встреч с жителями, трудовыми коллективами и молодежью обсуждались задачи, обозначенные Главой государства в Послании народу Казахстана.

В центре внимания были вопросы развития социальной и коммунальной инфраструктуры, здравоохранения, науки, предпринимательства и расширения возможностей для молодежи.

В Глубоковском районе депутат Курултая Ерлан Саиров, член Қазақстан Халық Кеңесі Денис Рыпаков и представители государственных органов обсудили с активом района и работниками сфер культуры и спорта актуальные вопросы развития территории.

Жители подняли вопросы повышения качества медицинских услуг, ремонта дорог, обеспечения качественной питьевой водой, теплоснабжения и благоустройства сельских населенных пунктов.

Ерлан Саиров отметил, что крупные проекты, реализуемые в регионе, открывают перспективы для превращения Восточного Казахстана в туристический, транспортный и цифровой хаб. Кроме того, он сообщил, что в ближайшие три года на развитие социальной инфраструктуры планируется направить 6,5 трлн теңге.

В частности, предусмотрено строительство 70 объектов здравоохранения и 50 объектов в сферах образования, культуры и спорта.

В Риддере депутаты Курултая Олжас Нуралдинов и Жулдыз Данбаева встретились с городским активом, а также коллективами Алтайского ботанического сада и предприятия «Водоканал».

В ходе обсуждения затронули промышленный потенциал города, модернизацию теплоэлектроцентрали, а также обеспечение бесперебойной работы водопроводных и канализационных сетей.

Очистные сооружения предприятия «Водоканал» ежедневно обрабатывают 26 тысяч кубометров сточных вод при проектной мощности 34 тысячи кубометров. Для предприятия утверждена инвестиционная программа на 2026–2030 годы.

Во время встречи в Алтайском ботаническом саду речь шла о развитии научных исследований, охране природы и социальном положении работников. Депутаты отметили одну из важных инициатив, обозначенных в Послании, - повышение минимальной заработной платы с 85 до 110 тысяч теңге. Ожидается, что это изменение может повлиять на доходы около 1,8 млн граждан.

Специалист отдела науки, мониторинга, экологического просвещения и туризма Алтайского ботанического сада Людмила Винокурова подчеркнула важность инициатив, направленных на повышение благосостояния трудящихся.

– Инициативы, связанные с заработной платой и качеством жизни, касаются каждого человека. Наша работа тесно связана с охраной природы и лесов, а также формированием экологической культуры среди населения. Поэтому задачи, обозначенные в Послании, мы воспринимаем как ориентир для дальнейшей деятельности. Каждый из нас старается ответственно относиться к своему делу, – отметила она.

Кроме этого, в Усть-Каменогорске состоялась встреча с активистами молодежного крыла «Жастар Рухы» и представителями молодежи. Участники обменялись мнениями об участии в гражданских инициативах, социальной ответственности и вкладе молодого поколения в развитие региона.

В целом, встречи в Глубоковском районе и Риддере показали, что приоритетные задачи регионального развития напрямую связаны с повседневными потребностями жителей.