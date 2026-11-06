В ВКО в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» состоялся круглый стол

В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан», состоялся круглый стол на тему «Таза Қазақстан – экологическая культура и ответственное отношение к окружающей среде».

Мероприятие направлено на формирование экологической культуры, охрану окружающей среды и повышение ответственности жителей за сохранение природы.

Основная цель встречи – популяризация экологической культуры среди населения района, обсуждение вопросов поддержания чистоты окружающей среды, повышение общественной ответственности за сохранение природы, а также выработка предложений по улучшению экологической обстановки района.

В ходе встречи участникам представили значение и основные направления общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». В ходе встречи были рассмотрены вопросы охраны природы родного края, поддержания санитарной чистоты населённых пунктов, предупреждения загрязнения окружающей среды и недопущения экологических правонарушений.

С докладами выступили главный специалист аппарата акима Курчумского сельского округа Тілеужан Советқанова, а также главный специалист отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Толқын Искакова. Они рассказали о проводимой работе по своим направлениям и обозначили актуальные вопросы. В свою очередь, член Общественного совета Бакытхан Ульмесеков подчеркнул важность активного участия молодёжи в экологических акциях. Он также озвучил ряд предложений по сохранению чистоты окружающей среды, охране природы и формированию экологической культуры среди жителей района.

Кроме того, состоялся открытый обмен мнениями, в ходе которого участники обсудили экологические проблемы района, а также вопросы предупреждения образования несанкционированных свалок, повышения культуры чистоты среди населения, привлечения молодёжи и волонтёров к экологическим мероприятиям, а также пути системной реализации инициативы «Таза Күршім».

Для сбора мнений и предложений жителей участникам предложили пройти экологический опрос с помощью специального QR-кода. Данная инициатива позволит изучить общественное мнение по вопросам улучшения экологической ситуации в районе и учитывать предложения жителей в дальнейшей работе.

В практической части мероприятия была организована интерактивная экологическая акция «Мен таза Қазақстан үшін...» («Я за чистый Казахстан...»). Участники написали на разноцветных стикерах свои личные обязательства и предложения по защите природы и поддержанию чистоты, разместив их на специальном стенде. В частности, были озвучены инициативы по выбрасыванию мусора только в специально отведённых местах, посадке деревьев, предотвращению загрязнения природы, участию в экологических акциях и популяризации экологической культуры среди молодёжи.

По итогам круглого стола была подчеркнута необходимость учитывать предложения участников, продолжать системную работу по формированию экологической культуры, усиливать общественный контроль и активнее привлекать жителей к мероприятиям по охране окружающей среды.

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