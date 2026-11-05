Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провёл личный приём жителей Усть-Каменогорска. Горожане обратились с двумя вопросами. Первый касался отопления в десятиэтажном доме на улице Жибек Жолы, второй - завершения строительства жилого комплекса «Grand Residence» на улице Красина.

Об отоплении в своём доме жительница областного центра впервые рассказала акиму в январе. По её словам, тепло доходило только до четвёртого этажа, а выше стояки оставались холодными. Обследование показало, что тепло к дому поступает по температурному графику, однако внутри здания распределяется неравномерно.

В доме заменили поквартирные тепловые узлы, увеличили диаметр стояков на восьмом и девятом этажах, а 29 октября заменили насос. Жительница подтвердила, что после ремонта батареи стали теплее, но проблема решена лишь частично. Специалисты рекомендуют проверить оборудование общедомового теплового узла и отрегулировать отопление на каждом этаже и в квартирах по согласованию с жильцами.

Участники строительства ЖК «Grand Residence» обратились к акиму с вопросом о том, как завершить строительство комплекса. С 2023 года в проект вложили средства 104 человека. В мае этого года вкладчики создали жилищно-строительный кооператив «Ustroy dom», в который вступили 76 человек, ещё 26 - подали заявления.

В настоящее время кооператив планирует обратиться в городскую прокуратуру по вопросу передачи ему недостроенного комплекса вместе с земельным участком. Рассматривается и возможность добровольной передачи по соглашению с застройщиком. После передачи объекта кооператив намерен искать инвесторов и подрядчиков для продолжения строительства.

Аким области поручил решить вопрос с водоснабжением и установкой освещения, а 10 ноября - вновь связаться с заявителями и обсудить с ними дальнейшие действия.

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