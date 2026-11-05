В Департаменте полиции ВКО напоминают о необходимости сменить летние на зимние шины

С наступлением зимнего сезона автомобилистам необходимо своевременно подготовить транспортные средства к эксплуатации в холодных условиях.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза 018/2011, в декабре, январе и феврале запрещено использовать автомобили без зимних шин. Они должны быть установлены на всех колёсах и иметь соответствующую маркировку: символ горной вершины со снежинкой либо обозначения «М+S», «M&S», «M S».

За эксплуатацию автомобиля с летними шинами в зимний период предусмотрена административная ответственность по части 5 статьи 590 «Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях» в виде штрафа в размере 5 МРП.

Водителям также рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок, особенно за пределы населённых пунктов.

Круглосуточную информацию о состоянии загородных дорог можно получить по телефонам: 77-70-81, 77-60-05 — дежурная часть УАП ДП ВКО; 26-28-08, 24-08-98, 8-777-535-89-08 — ВКОФ ТОО «КАЖ Сервис»; 57-42-52, 8-705-798-05-99 — ТОО «ОблШығысЖол».

При осложнении погодных условий рекомендуем воздержаться от загородных поездок.

Позаботьтесь о безопасности заранее. Желаем всем безопасных дорог!

Источник: ДП ВКО