Жителям ВКО рассказали о схемах мошенничества и методах борьбы с ними

С начала года в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано более 900 случаев интернет-мошенничества. Жертвами аферистов становятся люди разных возрастов и профессий, а общий ущерб уже превысил 2,5 млрд теңге.

О том, какие схемы используют злоумышленники, и как полиция борется с киберпреступностью, рассказали на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

В большинстве случаев мошенники выходят на связь по телефону, через социальные сети и мессенджеры. Они представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, пугают якобы подозрительными операциями и убеждают перевести деньги на «безопасный счёт». Другие распространённые схемы – фальшивые инвестиционные предложения и рассылка ссылок, с помощью которых преступники получают доступ к личным данным.

От действий аферистов страдают представители самых разных социальных групп. Так, 32,5% пострадавших – наёмные работники, 25% – самозанятые граждане, ещё 19% – пенсионеры.

Отдельное внимание полиция уделяет борьбе с дропперством. Речь идёт о случаях, когда люди за вознаграждение или по другим причинам предоставляют свои банковские карты и счета для проведения незаконных операций. С начала года к ответственности привлечены 24 человека. Через их счета прошло более 13 млн теңге. При этом за подобные действия статья 232-1 Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Одним из популярных инструментов мошенников остаётся Telegram. С начала года с его использованием совершено около 300 преступлений. В рамках совместной операции МВД двух стран задержаны организаторы колл-центров, которые обзванивали казахстанцев и выманивали у них деньги. В Восточно-Казахстанской области установлены шесть пострадавших от их действий. Расследование продолжается.

Тем временем, в регионе усиливают профилактику киберпреступлений. В рамках программы МВД на 2026-2028 годы проведены четыре республиканских оперативно-профилактических мероприятия. Полицейским удалось раскрыть 86 преступлений, потерпевшим возвращено 36 млн тенге.

В ВКО продолжается и акция «Стоп-мошенник», которая продлится до конца декабря. За это время полицейские организовали более 300 рейдов, распространили свыше 10 тысяч информационных листовок. Разъяснительной работой охватили около 74 тысяч жителей области. Ещё более 1,5 тысячи человек воспользовались возможностью через eGov добровольно отказаться от оформления кредитов и займов.

В некоторых случаях предотвратить потерю крупных сумм помогают неравнодушные люди и своевременная реакция полиции. Так, в Усть-Каменогорске водитель такси заподозрил неладное и помог остановить подозрительный перевод денег своей пассажиркой. Ещё один случай произошёл в торговом доме «Тамерлан». Благодаря системе «Антифрод-центр», полицейские не допустили, чтобы женщина перевела мошенникам около 10 млн теңге.

Важную роль в борьбе с такими преступлениями играет и Национальный антифрод-центр, который объединяет банки, операторов связи и правоохранительные органы. С начала года здесь зарегистрировано 2,8 тысячи инцидентов, связанных с подозрительными финансовыми операциями. Благодаря совместной работе удалось предотвратить хищение более 120 млн теңге, ещё свыше 20 млн теңге заблокировали.

Полицейские напоминают: настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят сообщать SMS-коды, пароли или переводить деньги на «безопасные счета». Если поступил подозрительный звонок, лучше сразу прекратить разговор и самостоятельно позвонить в банк по официальному номеру. А если деньги всё же оказались у мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в банк и полицию.

Источник: РСК ВКО