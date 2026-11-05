В ВКО обсудили вопросы повышения качества социальных услуг

В Восточно-Казахстанской области ведётся работа по совершенствованию системы оказания социальных услуг гражданам, нуждающимся в помощи, а также повышению квалификации специалистов отрасли. Эти вопросы обсудили на брифинге в Региональной службе коммуникаций на тему «Социальные работники: современные задачи и перспективы развития».

В ходе встречи заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ ВКО Асель Тулепова рассказала о текущем состоянии системы специальных социальных услуг в регионе, кадровом обеспечении и мерах по повышению профессиональной квалификации специалистов.

В настоящее время в области работают 746 социальных работников, которые оказывают помощь более чем 5 тысячам граждан, из них - 60% трудятся в сельской местности, остальные 40% – в городах. Всего в регионе специальные социальные услуги предоставляют 35 организаций: 27 государственных учреждений и 8 неправительственных организаций.

Одним из приоритетных направлений остаётся развитие профессиональных компетенций специалистов. В этом направлении совершенствуются механизмы аттестации, повышения квалификации и дополнительного обучения. Так, на образовательной платформе «Skills Enbek» прошли обучение 700 социальных работников. Кроме того, в рамках меморандума между акиматом области и Восточно-Казахстанским университетом имени Сарсена Аманжолова квалификацию повысили 174 специалиста.

Ещё одним важным направлением укрепления кадрового потенциала станет поддержка молодых специалистов. Особое внимание планируется уделить развитию системы наставничества. Передача опыта и профессиональных навыков от опытных сотрудников молодым коллегам позволит им быстрее адаптироваться к работе и совершенствовать свои компетенции.

В ходе брифинга также затронули вопросы эмоциональной нагрузки и профилактики профессионального выгорания социальных работников. Постоянное взаимодействие с гражданами, нуждающимися в поддержке, требует от специалистов высокой ответственности и выдержки. В этой связи, важное значение имеет создание благоприятных условий труда и обеспечение психологической поддержки работников.

По словам спикера, развитие системы социальных услуг зависит не только от уровня квалификации кадров, но и от возможностей их профессионального роста и постоянной поддержки. Главная цель проводимой работы – повышение качества социальных услуг и оказание помощи с учётом индивидуальных потребностей каждого гражданина.

Источник: РСК ВКО