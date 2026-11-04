С 30 октября по 4 ноября в городе Ульсан (Республика Корея) прошёл чемпионат мира по традиционной стрельбе из лука. По итогам чемпионата мира Казахстан занял 1-е общекомандное место.

В копилке национальной сборной: 4 золотые медали, 2 серебряные медали, 2 бронзовые медали.

Сборная команда Казахстана продемонстрировала высокий уровень мастерства, силу духа, волю к победе и достойно представила нашу страну на международной арене.

Особая гордость для Восточно-Казахстанской области - выступление нашего спортсмена Олжаса Дюсупова, который достойно представил регион и Республику Казахстан на мировом первенстве. Он показал выдающийся результат, завоевав три золотые медали в командном зачёте в категориях: 30 метров, 60 метров, 90 метров.

Это не первая международная победа нашего лучника. За его плечами уже немало успешных выступлений на международных соревнованиях, и каждая новая победа подтверждает его высокий спортивный уровень, целеустремлённость и профессионализм. Тренер спортсмена – Ажар Төлеуханова.

Мы гордимся нашим спортсменом, его достижениями и тем, что Восточный Казахстан вносит достойный вклад в развитие традиционной стрельбы из лука в Казахстане!