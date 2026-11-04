В ВКО обсудили возможности расширения связей с Ираном

Растительное масло из Восточного Казахстана уже нашло своего покупателя в Иране. Наш регион заинтересован в расширении сотрудничества - от торговли до совместных производств. Эти возможности обсудили аким ВКО Нурымбет Сактаганов и Генеральный консул Ирана в Алматы Сона Ахмади.

За девять месяцев это года товарооборот области с Ираном составил 10,5 миллионов долларов, из них почти 9,3 млн долларов - экспорт из ВКО, который полностью приходится на растительные масла.

На встрече обсудили внедрение новых технологий в горнодобывающей отрасли, дорожное и жилищное строительство. В числе других направлений - сотрудничество университетов, новые технологии в образовании и взаимодействие торговых палат.

«Главное - создавать благоприятные условия для предпринимателей и предприятий двух стран, открывать взаимовыгодные производства, привлекать инвестиции и развивать бизнес», - подчеркнул на встрече Нурымбет Сактаганов.

Перспективы партнёрства есть и в аграрной сфере: Восточный Казахстан входит в число ведущих регионов страны по производству растительного масла и мёда. Природа Алтая и богатое историко-культурное наследие создают основу для развития туристических связей.

Вопросы привлечения инвестиций и взаимодействия с потенциальными партнёрами будет непосредственно курировать заместитель акима области. Профильные управления подключатся к проработке предложений по обозначенным направлениям.

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