Сегодня состоялось заседание актива Восточно-Казахстанской области, посвященное обсуждению Послания Президента Республики Казахстан «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе». Заседание прошло под председательством акима области Нурымбета Сактаганова.

Выступая с докладом на тему «Обеспечение экономической стабильности и повышение благосостояния граждан», руководитель Управления экономики и бюджетного планирования ВКО Нурсултан Маратов отметил, что Глава государства определил повышение доходов населения и системную борьбу с инфляцией в качестве приоритетных задач.

«По состоянию на 1 ноября годовая инфляция в регионе составляет 9 процентов. На уровне городов и районов необходимо устранить причины роста цен, в частности дефицит товаров, потери при хранении, высокие логистические издержки и избыточные посреднические звенья в торговле. В регионе продолжается реализация «Комплексного плана по повышению доходов населения на 2026-2029 годы». В рамках плана приоритетное внимание будет уделено созданию качественных рабочих мест, развитию человеческого капитала, предпринимательства и самозанятости», - сказал он.

По словам руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Руфата Акрамова, по итогам прошлого года в Восточном Казахстане было введено в эксплуатацию 407,4 тысячи квадратных метров жилья. В 2026 году этот показатель планируется довести до 408,4 тысячи квадратных метров.

«В настоящее время в области ведется строительство жилья общей площадью 961,1 тысячи квадратных метров. Из них 859,8 тысячи квадратных метров приходится на многоквартирные жилые дома, а 101,3 тысячи квадратных метров - на индивидуальное жилье. Одним из главных результатов текущего года в сфере здравоохранения стало завершение строительства Гематологического центра в Усть-Каменогорске. Данный центр является уникальным медицинским объектом, не имеющим аналогов в Казахстане. Кроме того, в городе ведется строительство многопрофильной больницы на 300 койко-мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2027 года», - отметил он.

Помимо этого, начаты работы по реконструкции хирургического корпуса Центра онкологии и хирургии, а также переоборудованию стационара Центра матери и ребенка под родильный дом. Оба объекта планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

В сфере спорта в Усть-Каменогорске строится здание Волейбольного центра. В конце октября началось строительство спортивного комплекса Республиканской национальной академии настольного тенниса.

«В Восточном Казахстане ведется системная работа по развитию сети медицинских организаций, обновлению инфраструктуры и материально-технической базы здравоохранения, обеспечению отрасли квалифицированными кадрами и повышению профессиональной квалификации медицинских специалистов. В период с 2021 по 2026 год в области введено в эксплуатацию 45 объектов здравоохранения.

В целях привлечения молодых специалистов руководители медицинских организаций проводят встречи с выпускниками медицинского университета в городе Семее. Кроме этого, 28 медицинским специалистам, прибывшим на работу в сельскую местность, выплачена единовременная денежная помощь.

Наряду с привлечением кадров приоритетное внимание уделяется повышению профессиональной квалификации действующих медицинских работников. В 2026 году 29 специалистов прошли обучение в ведущих зарубежных клиниках. Курсы повышения квалификации были организованы в Германии, Израиле, России, Турции и Беларуси», - сообщил руководитель областного Управления здравоохранения Тулеген Жигитаев.

Руководитель Управления цифровизации и архивов ВКО Кайрат Бимагамбетов рассказал о цифровых проектах, реализуемых в регионе.

«На базе Центра информационных технологий функционирует Региональный аналитический центр. Наряду с этим, создано 108 ведомственных цифровых реестров, используются беспилотные летательные аппараты и датчики мониторинга инфраструктуры.

В центр поступают данные с 25 экологических постов, 23 датчиков системы теплоснабжения, системы мониторинга твердых бытовых отходов и гидрологических постов. Под цифровой контроль взяты 569 контейнерных площадок и 52 единицы техники. Это позволяет выявлять нарушения графика вывоза мусора. В регионе функционирует система «Мерген», охватывающая 243 комплекса фото- и видеофиксации. С помощью 6 беспилотных летательных аппаратов обследовано более 10 тысяч гектаров территории, автоматизированы 24 гидропоста», - сообщил он.

На сегодняшний день связью и интернетом обеспечены населенные пункты, в которых проживает 99 процентов населения области. В рамках национального проекта «Доступный интернет» планируется подключить к высокоскоростному интернету 204 населенных пункта.

По словам руководителя Управления предпринимательства и промышленности ВКО Исатая Ансата, выступившего с докладом о развитии недропользования, в настоящее время в регионе насчитывается около 250 месторождений полезных ископаемых, из них - 129 относятся к общераспространенным полезным ископаемым.

«Эти ресурсы имеют особое значение для инфраструктурного и жилищного строительства. В связи с этим одной из приоритетных задач является эффективное и рациональное использование собственного сырьевого потенциала для полного обеспечения потребности области в строительных материалах.

Кроме того, особое внимание уделяется разведке и выявлению новых месторождений с высоким потенциалом промышленного освоения. В этом направлении предусмотрено проведение геологоразведочных работ с целью комплексного анализа минерально-сырьевого потенциала, определения перспективных и резервных месторождений, а также оценки целесообразности их дальнейшего освоения», - отметил он.

Для координации и системного продвижения работы в данном направлении при акиме ВКО создан Проектный офис по критическим материалам и устойчивой металлургии. Он позволит укрепить научно-технологический потенциал региона, углубить взаимодействие между научными организациями, высшими учебными заведениями и промышленными предприятиями. К работе будут привлечены крупные предприятия, которым всесторонне представят потенциал региона.

В своем выступлении аким области отметил, что Год масштабного общенационального строительства должен стать для Восточного Казахстана годом достижения конкретных результатов, возведения новых объектов и вывода качества инфраструктуры на новый уровень.

«Для этого необходимо разработать перечень приоритетных строительных проектов на 2027 год. В сфере здравоохранения нам необходимо повысить доступность первичной медико-санитарной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Управлению предпринимательства и промышленности, акимам городов и районов поручаю провести анализ минерально-сырьевого потенциала региона и определить перспективные направления геологоразведки, в том числе по редким и редкоземельным металлам.

Наша задача - не ограничиваться лишь выражением поддержки инициатив Главы государства, а определить конкретные механизмы их реализации на местах. Важно, чтобы каждое поручение находило отражение в деятельности государственных органов, а население ощущало результаты проводимой работы», - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

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