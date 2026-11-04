Семья Маденовых из ВКО получила награду в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» в Астане

В Астане состоялась торжественная церемония награждения лучших семей в рамках национального этапа конкурса «Мерейлі отбасы» («Образцовая семья»).

Семье Маденовых, представлявшей Курчумский район и Восточно-Казахстанскую область на национальном этапе конкурса, были вручены памятная статуэтка и специальный денежный сертификат. Это большая честь для семьи, которая бережно хранит семейные ценности, уделяет огромное внимание достойному воспитанию детей и способствует преемственности поколений.

От всей души поздравляем семью Маденовых с этим заслуженным признанием! Пусть в вашем доме всегда царят радость, гармония и достаток.