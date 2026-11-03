Турецкие компании заинтересованы в инфраструктурных проектах ВКО

Строительство дорог, мостов, развязок и энергетических объектов - такие направления сотрудничества обсудил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на встрече с представителями турецких компаний B.ERGÜNLER и OYTAŞ, а также их казахстанского партнёра - ТОО «Omer-S».

В портфеле компаний - участки высокоскоростной железной дороги «Анкара-Сивас», автотрассы, тоннели, гидро-, ветровые и солнечные электростанции в Турции. Казахстанский партнёр имеет опыт работ на БАКАД (Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога) и крупных промышленных объектах.

Представители бизнеса на встрече выразили готовность участвовать в строительных проектах Восточного Казахстана вкупе с местными компаниями. Возможные коммуникации - через консорциумы, совместные предприятия и государственно-частное партнерство (ГЧП).

Аким области отметил опыт турецких специалистов в строительной отрасли и выразил заинтересованность в сотрудничестве для развития инфраструктуры региона.

«Восточный Казахстан обладает высоким промышленным потенциалом, а отношения между Казахстаном и Турцией открывают дополнительные возможности для развития деловых связей. Мы готовы внимательно изучить каждый представленный проект и в дальнейшем работать вместе», - отметил глава региона.

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