В ВКО для контроля выдачи лекарственных средств внедряются проекты в «eGov Mobile»

Сегодня на заседании Правительства Республики Казахстан под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос лекарственного обеспечения населения. В нем принял участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

В Восточно-Казахстанской области особое внимание уделяется обеспечению лекарственными препаратами пациентов с редкими и тяжёлыми заболеваниями. В настоящее время в регионе необходимое лечение получают 47 взрослых пациентов и 17 детей с орфанными заболеваниями. Среди них есть пациенты, которым требуются постоянное медицинское наблюдение и дорогостоящие лекарственные препараты.

Всего в Восточно-Казахстанской области на диспансерном учете состоят около 140 тысяч человек с 115 различными заболеваниями, из них - 134 тысячи обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами за счет государства.

По данным Управления здравоохранения ВКО, за первые десять месяцев этого года жителям выдано 1,9 млн лекарственных препаратов. Особое внимание уделяется лечению детей с орфанными, то есть редкими заболеваниями. Для трех детей с диагнозом нейрофиброматоз закуплен препарат «Коселуго», предназначенный для проведения специальной терапии. Кроме того, дети с ювенильным идиопатическим артритом обеспечены препаратами «Адалимумаб» и «Тофацитиниб».

Помимо этого, детям с муковисцидозом проводится таргетная терапия по жизненным показаниям. Ребенку с атипичным гемолитико-уремическим синдромом предоставлен препарат «Экулизумаб». Эти лекарственные средства позволяют сдерживать развитие осложнений редких заболеваний и улучшать качество жизни пациентов.

В регионе также ведется работа по повышению доступности лекарственных препаратов для населения. В настоящее время в области функционируют 28 аптечных пунктов, выдающих бесплатные препараты, из них - 16 расположены в городах, 12 - районах.

Для совершенствования контроля и учета выдачи лекарственных средств внедряются проекты «Маркировка и прослеживаемость лекарственных средств» и «Социальный кошелек» через приложение «eGov Mobile». Эти инициативы направлены на упрощение получения лекарств гражданами, особенно социально уязвимыми категориями населения, и повышение прозрачности поставок.

Вопрос бесперебойного обеспечения жителей бесплатными лекарственными препаратами, в особенности сохранения доступности необходимого лечения для детей и взрослых с редкими заболеваниями, находится на постоянном контроле акимата области.

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