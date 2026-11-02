В ВКО обновляется дорожная инфраструктура

Сегодня под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова состоялось совещание по вопросам автодорожной отрасли. В нём принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

В регионе проводится масштабная работа по улучшению качества автомобильных дорог, развитию транспортного сообщения и совершенствованию придорожного сервиса. По данным Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, в этом году в области отремонтировано 330 километров дорог республиканского и 300 километров дорог местного значения, всего - 630 километров дорог.

В настоящее время в Восточном Казахстане реализуется несколько важных проектов. В частности, введена в эксплуатацию новая дорога в обход перевала Теренсай на трассе «Усть-Каменогорск - Алтай - санаторий «Рахмановские Ключи».

В Усть-Каменогорске открыто движение в техническом режиме по части строящейся развязки в направлении проспекта Каныша Сатпаева.

В областном центре также началась реализация проекта строительства нового моста через реку Иртыш.

Эти проекты позволят улучшить межрегиональное и межрайонное транспортное сообщение, сократить время в пути и повысить безопасность движения.

Особое внимание в регионе уделяется качеству дорожного ремонта. Для этого заключены договоры с Национальным центром качества дорожных активов, усилен контроль за соблюдением нормативных требований. Создана областная рабочая группа для принятия соответствующих мер по результатам лабораторных исследований и контроля за целевым использованием бюджетных средств. В её состав вошли представители государственных органов, акиматов городов и районов, организаций, контролирующих качество автомобильных дорог. Кроме этого, ведётся совместная работа с Министерством транспорта РК по подготовке предложений по развитию автодорожной отрасли.

В рамках цифровизации дорожной инфраструктуры на единой платформе E-Joldar проведена комплексная диагностика автомобильных дорог областного значения и разработаны их цифровые паспорта. В этом году работа продолжается на дорогах районного значения и улично-дорожной сети населённых пунктов.

Ещё один важный вопрос - контроль весовой нагрузки большегрузного транспорта на дороги. Для предотвращения преждевременного разрушения автомобильных дорог на 132-м километре дороги «Улкен Нарын - Курчум» в Курчумском районе установлен комплекс автоматического измерения весовых параметров транспортных средств. Этот участок входит в маршрут движения большегрузных автомобилей, перевозящих руду. Кроме того, прорабатывается вопрос установки ещё одного такого комплекса.

Развитие дорожной инфраструктуры не ограничивается укладкой асфальта. Важно также создавать комфортные условия для пассажиров, особенно обеспечивать доступность санитарно-гигиенических узлов во время длительных поездок. По данным Управления туризма и инвестиций ВКО, сегодня в Восточно-Казахстанской области работают 50 санитарно-гигиенических узлов, 20 из которых - субсидируются.

В связи с учётом предложений представителей туристического бизнеса, дополнительно установлено 12 санитарно-гигиенических узлов на объектах придорожного сервиса региона.

При этом усилены требования к их санитарному состоянию и содержанию. Если объект не содержится на должном уровне, принимаются меры в рамках механизма субсидирования. При выявлении третьего нарушения после двух предупреждений выплата субсидий прекращается. Эти требования направлены на повышение качества обслуживания и усиление ответственности объектов придорожного сервиса.

Принимаемые в регионе меры направлены на повышение качества и пропускной способности дорог, сохранение существующей инфраструктуры и обеспечение безопасных и комфортных дорожных условий для жителей и гостей региона.

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