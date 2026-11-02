Хоккейный клуб «Торпедо» возглавил турнирную таблицу PRO HOKEI LIGASY

Хоккейный клуб «Торпедо» из Усть-Каменогорска возглавил турнирную таблицу чемпионата Казахстана PRO HOKEI LIGASY сезона 2026/2027.

После 26 матчей команда набрала 44 очка и опережает столичный «Номад», у которого 42 очка. Важную роль в борьбе за лидерство сыграла победа над астанинским клубом, одним из главных соперников «Торпедо» в чемпионате.

В этом сезоне усть-каменогорские спортсмены показывают хорошие результаты и уверенно действуют в обороне. На счету команды 138 заброшенных шайб и всего 46 пропущенных. Разница составляет +92.

Первое место в турнирной таблице - значимый результат для команды, тренерского штаба и всех болельщиков.

Впереди у команды - новые матчи регулярного чемпионата.

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