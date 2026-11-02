Волейбольный клуб «BEREL» вышел в лидеры Национальной лиги по итогам третьего тура

По итогам третьего тура чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женских команд Национальной лиги волейбольный клуб «BEREL» вышел на первое место в турнирной таблице.

В рамках третьего тура, проходившего в городе Актобе, команда «BEREL» продемонстрировала уверенную игру и добилась положительных результатов, одержав две победы над командой «Ақтөбе». Обе встречи завершились со счетом 3:0 в пользу восточно-казахстанского клуба.

Вторая игра также подтвердила стабильность команды и ее готовность бороться за самые высокие позиции в чемпионате.

По итогам трех туров «BEREL» поднялся на первую строчку турнирной таблицы.

Впереди команду ждут новые матчи. Клуб продолжит борьбу за высокие места в Национальной лиге.

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