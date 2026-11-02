В Усть-Каменогорске открыт проезд по новой развязке на проспекте Сатпаева

Долгожданная развязка в областном центре ВКО приняла первые автомобили. С учётом обращений жителей и начала второй учебной четверти аким области Нурымбет Сактаганов поручил сегодня открыть технический проезд по одной части путепровода - в направлении улицы Каныша Сатпаева.

Развязка на пересечении проспекта Сатпаева и улиц Базовая, Жибек Жолы и Есенберлина поможет разгрузить оживлённый участок города и сократить время ежедневных поездок.

Движение запускают поэтапно, по мере готовности участков. На открываемой части установлены необходимые дорожные знаки и дополнительные сигнальные столбики на разделительной полосе. Скорость ограничена до 40 км/ч.

На днях первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев осмотрел развязку и завершающиеся строительные работы. На проезжей части остаётся установить деформационные швы и завершить обустройство ливневой канализации. Эти элементы обеспечат устойчивость конструкции к перепадам температур и отвод дождевых и талых вод.

Поставка деформационных швов ожидается 8 ноября. Их монтаж будут проводить поочерёдно на каждой стороне путепровода, без полного перекрытия движения. На время работ автомобили направят по временной схеме.

Технический проезд по второй части путепровода - в направлении улицы Есенберлина - планируют открыть до конца ноября, если позволят погодные условия. Завершение монтажа швов и полноценное движение в обоих направлениях ожидаются ориентировочно в начале декабря.

Водителей просят соблюдать ограничение скорости, следить за дорожными знаками и временной схемой проезда.

(При использовании текстов и фотографий ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).