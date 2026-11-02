В ВКО завершено 120 экологических проверок: взыскано более 235 млн теңге штрафов

С начала 2026 года Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области завершил 120 проверок природопользователей. В результате выявлено 122 нарушения экологического законодательства, а общая сумма наложенных административных штрафов превысила 371,5 млн теңге, из них уже взыскано 235,8 млн теңге.

Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамент экологии по ВКО Асет Сулейменов.

По итогам проверок составлено 167 административных протоколов и выдано 66 предписаний об устранении нарушений. На сегодняшний день взыскано 135 штрафов. По оставшимся 32 постановлениям на общую сумму 135,7 млн теңге срок добровольной оплаты еще не истек.

Одним из основных направлений работы остается контроль за качеством атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске. В частности, специалисты провели внеплановые проверки на предприятиях ТОО «Казцинк» и АО «Шығыс Жылу».

Так, в феврале-марте на Усть-Каменогорской металлургической площадке ТОО «Казцинк» выявили повторные сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ, а также нарушения при эксплуатации газоочистного оборудования. По итогам проверки предприятию выдали предписание и назначили штрафы на общую сумму 20,1 млн теңге. Они полностью взысканы.

Еще один случай нарушения экологических требований зафиксировали в мае на Цинковом заводе ТОО «Казцинк». Предприятие привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 60,5 млн теңге.

Нарушения выявили и на объектах теплоснабжения. В ходе проверки котельной №2 АО «Шығыс Жылу» специалисты установили факты сверхнормативных выбросов, недостаточность мер по их снижению в период неблагоприятных метеорологических условий, а также несоответствие эффективности газоочистного оборудования проектным показателям. По результатам проверки предприятию назначили штрафы на сумму более 4,2 млн теңге и выдали предписание об устранении нарушений.

Контроль ведется и в сфере обращения с коммунальными отходами. За отсутствие разработанных и утвержденных программ управления отходами к административной ответственности привлекли отделы жилищно-коммунального хозяйства десяти районов и городов области. Общая сумма штрафов составила более 1 млн теңге.

Источник: РСК ВКО