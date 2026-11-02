Подготовка к зимнему периоду в ВКО: энергетика, инфраструктура, топливо, дороги

На площадке Региональной службы коммуникаций ВКО состоялась пресс-конференция на тему «Подготовка к зимнему периоду 2026–2027 годов». В ходе встречи обсудили готовность региона к чрезвычайным ситуациям, работу коммунальной инфраструктуры, безопасность на дорогах, запасы угля и горюче-смазочных материалов, а также прогноз погоды.

По словам начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Эльдара Шаймарданова, для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в регионе сформирована группировка сил и средств численностью 3 360 человек и 905 единиц техники. В её составе — 318 снегоуборочных, 234 инженерных, 225 эвакуационных и 128 других видов техники повышенной проходимости.

Для эвакуации пострадавших жителей и транспортировки спасателей в аэропорту Усть-Каменогорска дежурит вертолёт Ми-8 АО «Казавиаспас» МЧС РК. Кроме того, в области действуют семь пунктов обогрева. При необходимости 28 придорожных кафе, общей вместимостью 1 325 человек будут использоваться в качестве пунктов обогрева и питания.

Обеспечение населения необходимыми товарами

Для обеспечения жителей продуктами питания, товарами первой необходимости и горюче-смазочными материалами в зимний период подготовлены 72 мобильных объекта. В их числе - 17 пунктов питания, 22 пункта обеспечения продуктами, 13 пунктов обеспечения одеждой и 20 передвижных автозаправочных станций.

По указанным направлениям заключены соответствующие договоры с предприятиями. В частности, заключено 72 договора на организацию питания, 126 - на обеспечение продуктами питания, 51 - на поставку непродовольственных товаров и 14 - на обеспечение горюче-смазочными материалами.

В настоящее время на 152 автозаправочных станциях области сформирован запас топлива в объёме 18,1 тыс. тонн. Из них бензина марки АИ-92 - 9,5 тыс. тонн, АИ-95 - 3,1 тыс. тонн, дизельного топлива - 5,5 тыс. тонн.

Энергетика и коммунальная инфраструктура

Представители региональных управлений энергетики и жилищно-коммунального хозяйства рассказали о ходе подготовки к отопительному сезону. Он начался 28 сентября и в настоящее время проходит в штатном режиме. Социальные объекты и жилые дома обеспечиваются теплом в соответствии с утверждённым температурным графиком.

Для оперативного реагирования на аварийные ситуации в энергетической отрасли подготовлены 38 специалистов и 12 единиц техники, на коммунальных сетях - 11 специалистов и 3 единицы техники, в АО «Шығыс Жылу» - 20 специалистов. В районных коммунальных предприятиях задействованы 57 человек и 48 единиц техники.

Ремонт запланированных 44,7 км тепловых сетей полностью завершён. К зимнему периоду также подготовлены 34 централизованные и 212 автономных котельных. На ремонтные и подготовительные работы выделено 28,3 млрд теңге.

Общая потребность области в угле на отопительный сезон составляет 3 млн 87,5 тыс. тонн. Бюджетные организации полностью обеспечены углём. На складах трёх теплоэлектроцентралей имеется 323 тыс. тонн, на малых теплоисточниках - 91,7 тыс. тонн угля. Обеспечение населения углём осуществляют 18 региональных операторов.

Безопасность на дорогах и прогноз погоды

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период сотрудники полиции будут нести круглосуточное дежурство на шести основных направлениях и двух стационарных постах. На участках, подверженных снежным заносам, предусмотрено 65 временных постов. Также отработан порядок ограничения движения транспорта и сопровождения автомобильных колонн при неблагоприятных погодных условиях. В прошлом зимнем сезоне движение на дорогах республиканского и областного значения ограничивалось 160 раз.

Кроме того, предусмотрен порядок отмены занятий в школах и перевода учащихся на дистанционный формат обучения при неблагоприятных погодных условиях. Соответствующие решения принимаются с учётом температуры воздуха и скорости ветра.

Согласно прогнозу филиала «Казгидромет», зима 2026–2027 годов ожидается относительно тёплой и снежной. В декабре и январе температура воздуха будет выше климатической нормы на 2 градуса, а в феврале ожидается в пределах нормы. Количество осадков в декабре и феврале может превысить средние многолетние показатели.

Ответственные государственные органы держат на контроле меры, направленные на обеспечение безопасности жителей в зимний период и бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения.

Источник: РСК ВКО