В ВКО в День знаний открылись школы в селах Самарское и Кайнарлы

1 сентября, в День знаний, в селе Самарское района Самар впервые за более чем 40 лет открылась новая начальная школа. В селе стоялось торжественное открытие нового здания КГУ «Начальная школа имени Ыбырая Алтынсарина» на 150 мест.

Школа построена за счет средств областного бюджета. Это современное двухэтажное здание общей площадью около 3,8 тыс. квадратных метров, созданное для комфортного обучения детей. Школа оснащена современными учебными кабинетами, спортивным залом, библиотекой и столовой. Здесь также предусмотрены кабинет логопеда, мини-центр для детей и мини-футбольное поле.

В новом учебном году в первый класс в районе Самар идут 172 ребенка. В начальную школу имени Ыбырая Алтынсарина будут ходить 14 первоклассников. Для превоклассников этот день стал особеннымм. Особенным этот день стал для первоклассников, которые впервые переступили порог новой школы. Для ребят подготовили праздничную программу, а ученики 4 класса вручили им подарки.

В торжественной линейке приняли участие заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ринат Курманбаев, аким района Самар Серик Женисов, руководитель отдела образования района Руслана Закирьянова, педагоги, родители и учащиеся.

Главным моментом праздника стало торжественное открытие нового здания и первый звонок. После церемонии школьники отправились на первый урок - «Конституция Республики Казахстан: основа формирования честного гражданина, интеллектуальной нации и ответственного общества».

Сегодня, 1 сентября, в День знаний, введена в эксплуатацию и новая современная школа на 50 мест с мини-центром и в селе Кайнарлы Маркакольского района.

Новая школа построена в рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию образовательной инфраструктуры и при поддержке акима области Нурымбета Сактаганова.

Учебное заведение полностью оснащено современным оборудованием и необходимыми учебными материалами. Для учащихся и педагогов созданы все условия для качественного образовательного процесса.

Это уже третья новая школа, построенная в Восточно-Казахстанской области за последние три года. Ранее новая школа была открыта в селе Игілік. До конца текущего года также планируется ввести в эксплуатацию еще одну новую школу в селе Тоскайн.

Строительство новых образовательных объектов, особенно в приграничных населенных пунктах, направлено на развитие социальной инфраструктуры, создание благоприятных условий для получения детьми качественного образования и повышение качества жизни сельских жителей.