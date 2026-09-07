Покупка квартиры - важное решение, которое требует внимательности и проверки. Для того, чтобы защитить свои права и вложения, приобретать жильё нужно только на законных основаниях. В ГУ «УГАСК ВКО» напоминают: безопасность ваших инвестиций начинается с проверки документов.

Перед заключением сделки необходимо обязательно убедиться в законности строительства жилого комплекса; в наличии у застройщика всех необходимых разрешительных документов; в наличии разрешения на привлечение средств дольщиков; в законности схемы приобретения квартиры.

Проверить наличие разрешительных документов на привлечение средств дольщиков можно на официальном портале: homeportal.kz

На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области реализуются следующие объекты долевого строительства, имеющие разрешение на привлечение средств дольщиков: с участием Банка второго уровня: ЖК «VIVA LIFE», ЖК «ASYL TAU», ЖК «ASYLTAS»; с гарантией АО «Казахстанская жилищная компания»: ЖК «ASYLYM», ЖК «Золотой квадрат», ЖК «Престиж» (Sparkle Diamond); с разрешением местного исполнительного органа: ЖК «ORDA», ЖК «TUMAR TOWERS OSKEMEN», ЖК «Айналайын», ЖК «BELGRAVIA», ЖК «BS HOLDING EASTON», ЖК «ECO POLIS», ЖК «PARK LINE», ЖК «RENESANS», ЖК «SATTI CITY».

Перед покупкой квартиры необходимо обязательно проверить законность строительства и основания для привлечения средств дольщиков.

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