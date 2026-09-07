В ВКО за семь месяцев в АПК привлечено почти 26 млрд теңге инвестиций

За 7 месяцев этого года в агропромышленный комплекс Восточно-Казахстанской области привлечено 25,8 млрд теңге инвестиций. Это на 81% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные озвучили на расширенном аппаратном совещании под председательством акима области Нурымбета Сактаганова.

Из общего объема 23,7 млрд теңге направлено в сельское хозяйство, еще 2,1 млрд теңге - в производство продуктов питания.

В этом году в агропромышленный комплекс региона планируется привлечь 118 млрд тенге. Для этого в области действует комплекс мер господдержки: льготное кредитование, лизинг техники и оборудования, программы АО «Аграрная кредитная корпорация» и «Ауыл аманаты».

С начала года по линии АО «КазАгроФинанс» сельхозтоваропроизводители области получили в лизинг 458 единиц техники и оборудования на 15,5 млрд теңге, что на 6,6% больше показателя прошлого года.

В ВКО продолжают осваивать крупные инвестпроекты. Так, в районах Улкен Нарын, Тарбагатайском, Курчумском, Зайсанском и Усть-Каменогорске реализуются проекты с привлечением льготного финансирования.

Дополнительный импульс развитию сельского предпринимательства дает программа «Ауыл аманаты». В этом году по направлениям переработки сельхозпродукции, приобретения техники и оборудования профинансировано 36 проектов на общую сумму 492,7 млн. теңге.

Отдельное внимание уделяется животноводству. По программам льготного кредитования «Игілік» и «Береке» для региона предусмотрено 6,7 млрд теңге. Планируется реализовать проекты по приобретению импортного маточного поголовья крупного рогатого скота и маралов в Шемонаихинском, Уланском, Катон-Карагайском районах и районе Алтай.

Глава региона Нурымбет Сактаганов поставил задачу усилить работу по привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс и обеспечить реализацию запланированных проектов.

«Важно видеть реальную картину по каждому району, держать инвестиционные проекты на постоянном контроле и своевременно отражать фактические вложения. Главная задача - не просто привлечь инвестиции, а обеспечить запуск новых производств, развитие переработки и создание рабочих мест», - подчеркнул аким области.

Акимы городов и районов ВКО должны провести инвентаризацию действующих и планируемых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Вместе с тем, будет усилен ежемесячный мониторинг реализации проектов и привлеченных средств.

(При использовании текстов и фотографий ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).