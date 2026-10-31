ВКО и Иссык-Кульская область Кыргызской Республики расширяют сотрудничество

Открыть прямое авиасообщение между Усть-Каменогорском и Бишкеком предложила делегация Восточно-Казахстанской области на II Форуме межрегионального сотрудничества в столице Кыргызстана, которое проходило при участии Премьер-министра РК Олжаса Бектенова.

Такая инициатива стала одной из тем обсуждения туристического партнёрства двух регионов. В подтверждение акимат ВКО и аппарат полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области подписали меморандум.

На встрече заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ренат Курмамбаев и полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Бакытбек Жетигенов говорили и о совместной работе в экономике, сельском хозяйстве, образовании, культуре, спорте и социальной политике.

Как отметил Ренат Курмамбаев, природные и культурные возможности Восточного Казахстана и Иссык-Кульской области во многом дополняют друг друга. Восточному региону интересен опыт Кыргызстана в организации горных маршрутов, развитии альпинизма и обеспечении безопасности путешественников. Это актуально для территорий вокруг Мұзтау - высочайшей точки Алтая, которая привлекает альпинистов и любителей горных путешествий.

Восточный Казахстан, в свою очередь, готов поделиться опытом мараловодства и организации пантолечения. По словам заместителя акима области, природные условия Иссык-Кульского региона позволяют рассмотреть развитие этого направления и в Кыргызстане.

Ещё одна тема для обмена опытом - туристические поезда из Бишкека к Иссык-Кулю и заинтересованность делегации из ВКО в прямом воздушном сообщении между двумя городами.

«Предлагаем совместно рассмотреть возможности организации прямых авиарейсов между городами Усть-Каменогорском и Бишкеком. Мы также хотим обмениваться опытом в подготовке кадров, повышении качества туристических услуг, развитии сельского и экологического туризма», - сказал Ренат Курмамбаев.

Подписанный между двумя регионами меморандум охватывает не только туристическую отрасль. Документ предусматривает обмен студентами и преподавателями, разработку и реализацию совместных инвестпроектов, содействие предприятиям в участии в различных программах. Стороны договорились и о проведении выставок, коммерческих ярмарок по направлениям экономики, сельского хозяйства, культуры и туризма.

После тематической сессии предприниматели двух стран продолжили обсуждать сотрудничество на встречах в формате B2B в пресс-центре Конгресс-холла Бишкека.

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