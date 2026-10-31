Футбольный клуб «Алтай» выступит в Казахстанской Премьер-лиге в сезоне 2027 года

Восточно-казахстанский футбольный клуб «Алтай» провел заключительный матч сезона 2026 года в Премьер-лиге Казахстана. Встреча с одним из лидеров чемпионата - алматинским «Кайратом» - завершилась со счетом 1:1.

На решающем этапе сезона футболисты «Алтая» вели напруженную борьбу с командами, находившимися в нижней части турнирной таблицы, чтобы сохранить место в высшем дивизионе. По итогам чемпионата клуб занял 14-е место и сохранил право выступать в Казахстанской Премьер-лиге в следующем сезоне.

В матче против «Кайрата» наши земляки до последних минут демонстрировали стремление к победе. На 82-й минуте полузащитник «Алтая» Елисей Горшунов нашел возможность поразить ворота соперника и сравнял счет. Таким образом, матч завершился со счетом 1:1.

Клуб «Алтай» завершил сезон 2026 года и сохранил свое место в высшем дивизионе отечественного футбола на 2027 год.

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