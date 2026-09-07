В Усть-Каменогорске пройдут Дни района Алтай

С 17 по 19 сентября в городе Усть-Каменогорске пройдут Дни района Алтай в рамках областного проекта «Туған жер – алтын бесігім».

17 сентября в 10:00 - встреча со студентами Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова.

18 сентября к 10.00 приглашаем жителей и гостей города на Арбат. Здесь вы сможете познакомиться с районом Алтай ближе - увидеть его глазами детей и художников, узнать больше о природе, туризме и экологических инициативах, прикоснуться к культуре и традициям нашего края. И, конечно, заглянуть в будущее - увидеть, как современные технологии и искусственный интеллект уже сегодня открывают для Алтая новые возможности.

В 17:00 приглашаем в Восточно-Казахстанскую областную филармонию на выставку «Алтай: территория цифрового будущего». Здесь вы увидите, чем живёт район сегодня, познакомитесь с его достижениями, интересными проектами и современными решениями, которые уже становятся частью жизни Алтая.

В 18:00 в концертном зале филармонии состоится большая концертная программа с участием творческих коллективов района Алтай.

19 сентября в 8.00 приглашаем на сельскохозяйственную ярмарку в оптово-розничный центр «Алтай». Свежая продукция местных производителей, большой выбор и возможность приобрести всё напрямую от производителей района.