В Усть-Каменогорске открылся современный Гематологический центр

В Усть-Каменогорске введен в эксплуатацию Гематологический центр, оснащенный современным медицинским оборудованием. Новое медицинское учреждение будет оказывать специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей, области Абай в диагностике и лечении сложных гематологических заболеваний.

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев и аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Строительство масштабного объекта началось в 2020 году. В 2025 году, по поручению Главы государства, из Специального государственного фонда было выделено 34 млрд теңге на завершение строительства. Общая площадь нового медицинского комплекса превышает 38 тысяч квадратных метров. В его инфраструктуру входят основной лечебный корпус на 148 мест, пансионат для пациентов и сопровождающих их лиц, а также технический блок, обеспечивающий бесперебойную работу инженерных систем.

Центр оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием ведущих мировых производителей. Здесь установлены 256-срезовый компьютерный томограф, высокомощные ангиографические системы и лаборатории для выращивания стволовых клеток.

Высокотехнологичное оборудование позволяет точно диагностировать онкогематологические заболевания и патологии сосудов. Кроме того, в центре предусмотрено проведение сложных медицинских процедур, в том числе трансплантации костного мозга.

Открытие нового центра - важный шаг в повышении доступности медицинской помощи для жителей региона. Жители Восточно-Казахстанской, Абайской и Павлодарской областей смогут теперь получать здесь высокотехнологичные медицинские услуги по диагностике и лечению сложных гематологических заболеваний. Это позволит сократить необходимость поездок пациентов в республиканские клиники.

К работе также подготовлен медицинский и технический персонал центра: 35 специалистов (врачи, инженеры и медицинские сестры) прошли обучение в ведущих республиканских и зарубежных клиниках.

Запуск нового Гематологического центра будет способствовать развитию инфраструктуры здравоохранения Восточного Казахстана, расширению возможностей раннего выявления сложных заболеваний и повышению качества медицинской помощи населению.

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