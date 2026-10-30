Кирилл Проходов из ВКО стал победителем чемпионата Азии по фехтованию

Воспитанник Восточно-Казахстанской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по единоборствам имени Кажымукана Кирилл Проходов завоевал золотую медаль чемпионата Азии по фехтованию среди спортсменов до 23 лет, который проходит в городе Манама (Королевство Бахрейн).

В соревнованиях по фехтованию на шпагах в личном первенстве представитель Восточно-Казахстанской области показал высокий уровень спортивного мастерства, уверенно преодолев все этапы турнира.

На групповом этапе Кирилл Проходов одержал пять побед в шести поединках, обеспечив себе выход в стадию прямого выбывания.

В 1/16 финала он одержал победу над представителем Макао Сунг Ка Вингом со счётом 15:8. В следующем круге со счётом 15:14 восточно-казахстанский спортсмен обыграл Даниила Лепихова из Кыргызстана. В четвертьфинале он оказался сильнее казахстанского спортсмена Георгия Тинникова (15:9), а в полуфинале победил Барсбека Райымбекова из Кыргызстана (15:10).

В финальном поединке за золотую медаль соперником Кирилла стал представитель Гонконга Вонг Пак Юд. Встреча завершилась победой восточно-казахстанского спортсмена со счётом 15:12.

По итогам соревнований Кирилл Проходов стал чемпионом Азии среди спортсменов до 23 лет в личном первенстве по фехтованию на шпагах.

Подготовили спортсмена тренеры Ксения Вендерских и Александр Пеньков.

Данное достижение стало значимым результатом для спортивной школы и всей Восточно-Казахстанской области. Поздравляем спортсмена и его наставников с успешным выступлением и желаем дальнейших достижений и новых побед на международной арене!