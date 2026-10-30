В Восточно-Казахстанской области по поручению Президента страны открыли новую автодорогу в обход перевала Теренсай (Осиновского) и мост через реку Пихтовку. Этот проект позволит повысить безопасность дорожного движения в регионе и улучшить сообщение между населёнными пунктами.

Крутые горные склоны, глубокое ущелье и сложные природные условия - одни из самых серьёзных испытаний при строительстве дорог. Новый мост, возведённый в таких условиях, - это наглядный результат воплощения инженерных решений. Мост через реку Пихтовку, протяжённостью 175 метров расположен на высоте 45 метров над ущельем.

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев, который прибыл в Восточно-Казахстанскую область по поручению главы правительства, а также аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев.

«Глава государства уделяет особое внимание качеству дорог и развитию транспортной инфраструктуры. Реализация его поручений должна давать людям конкретный результат - безопасный проезд, надёжное сообщение между населёнными пунктами, сокращение времени в пути. Новый обход позволяет исключить из маршрута сложный горный серпантин. Для Восточного Казахстана с его большими расстояниями и суровыми зимами - это особенно важно», - отметил первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев.

Осиновский перевал на протяжении многих лет оставался одним из сложных участков для водителей. Особенно зимой снежные метели и гололёд осложняли дорожную обстановку и становились причиной временных ограничений движения. Крутые повороты и подъёмы перевала требовали от водителей особой осторожности.

Движение на этом направлении теперь будет проходить по новому маршруту. Объездная дорога, протяжённостью почти 12 километров, позволит автомобилям объезжать перевал, минуя опасный серпантин. Новая дорога должна не только помочь сократить время в пути, но и снизить риск дорожно-транспортных происшествий, обеспечить стабильность пассажирских и грузовых перевозок и повысить доступность проезда в неблагоприятных погодных условиях. Таким образом, новая объездная дорога будет способствовать улучшению транспортного сообщения между Усть-Каменогорском и районами Алтай, Улкен Нарын и Катон-Карагайским районом.

«В основе политики нашего Президента - повышение качества жизни людей, создание комфортных условий в городах и сёлах. Открытие этой дороги - конкретный шаг в этом направлении. Восточноказахстанцы хорошо знают, насколько непростым был проезд через Осиновский перевал, особенно зимой, они давно ждали нового маршрута. По этой дороге люди ездят домой, на работу, к родным, перевозят товары. Для нас главное, чтобы эти поездки стали безопаснее и удобнее», - подчеркнул аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Строительство дороги в обход перевала стало возможным благодаря АО «НК «ҚазАвтоЖол» в рамках программы развития и модернизации автодорог республиканского значения. А возведение моста через реку Пихтовку стало одним из наиболее ответственных этапов строительства объездной дороги.

«Самым сложным участком проекта стало строительство моста через реку Пихтовку. Его длина составляет 175 метров, высота над ущельем - 45 метров. Конструкция включает семь пролётов и восемь опор. Рельеф и геологические особенности ущелья потребовали специальных инженерных решений. При строительстве учитывали сложные природные условия, чтобы обеспечить надёжность сооружения и безопасность движения», - сообщил председатель Правления АО «НК «Қазавтожол» Дархан Иманашев.

С появлением нового сооружения поездки к Бухтарминскому водохранилищу, Катон-Карагайскому государственному национальному природному парку и санаторию «Рахмановские ключи» станут ещё комфортнее. Это также должно помочь привлечь туристов, посещающих природные достопримечательности региона. Ну, а главное - улучшение дорожной инфраструктуры повысит доступность отдалённых населённых пунктов и создаст условия для укрепления экономических и социальных связей в Восточно-Казахстанской области.

Открытие самого высокогорного автомобильного моста в Казахстане - это важное инфраструктурное событие для ВКО. Объект, построенный на сложном участке, теперь обеспечит водителям безопасный маршрут и позволит вывести транспортное сообщение в восточном регионе на новый уровень.

(При использовании текстов и фотографий ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).