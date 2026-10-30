Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев и глава региона Нурымбет Сактаганов ознакомились с работой Бухтарминского гидроэнергетического комплекса.

В ходе визита они осмотрели производственные мощности станции, ознакомились с ходом модернизации энергетического оборудования и планами дальнейшего развития.

Бухтарминский гидроэнергетический комплекс - один из стратегически важных объектов энергетической отрасли страны. Он играет особую роль в обеспечении энергетической стабильности Восточно-Казахстанской области. Вырабатываемая станцией электроэнергия поступает на ряд предприятий компании «Казцинк», а также в населённые пункты региона.

Строительство гидроэлектростанции началось в 1953 году, а в августе 1960 года был запущен первый гидроагрегат. Сегодня здесь работают девять гидроагрегатов мощностью 75 МВт каждый. Установленная мощность гидроэлектростанции составляет 675 МВт. Плотина длиной 380 метров и высотой 90 метров рассчитана на сейсмическую нагрузку до 8 баллов.

Производственные показатели комплекса также остаются высокими. По итогам 2025 года станция выработала 3 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 30% превышает плановый показатель.

Во время осмотра объекта особое внимание было уделено работам по модернизации оборудования. В целях повышения надежности энергетической инфраструктуры компания «Казцинк» инвестировала 21,4 млрд теңге в обновление основного и вспомогательного оборудования. В рамках проекта заменены рабочие колеса гидроагрегатов и главные силовые трансформаторы, введено в эксплуатацию новое элегазовое распределительное устройство на напряжение 220 кВ.

Кроме того, реализуется проект по замене обмоток статоров гидрогенераторов. В результате проведенных работ установленная мощность станции увеличилась на 45 МВт. Это важный шаг, позволяющий эффективно использовать имеющийся энергетический потенциал и наращивать объемы выработки электроэнергии.

На комплексе также уделяется приоритетное внимание цифровизации производственных процессов. Современный цифровой пульт управления, установленный в 2019 году, позволяет контролировать технологические параметры и регулировать мощность гидроагрегатов. В настоящее время продолжается установка высоковольтных выключателей нового поколения. В перспективе планируется внедрение системы автоматического контроля и диагностики состояния гидротехнических сооружений, а также дальнейшая модернизация гидрогенераторов.

Наряду с производственными задачами, предприятие уделяет внимание и экологической ответственности. В рамках экологической программы компании «Казцинк» ежегодно проводится зарыбление водоёмов региона. В этом году в Бухтарминское водохранилище выпущено более 136 тысяч мальков карпа. Это часть системной работы, направленной на сохранение водной экосистемы и восполнение рыбных ресурсов.

Отметим, что сегодня на данном гидроэнергетическом комплексе трудятся около 200 человек.

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