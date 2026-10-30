В Восточном Казахстане открыли движение по новому мосту через реку Пихтовку и обходу Осиновского перевала. Масштабный инфраструктурный проект призван сделать поездки по одному из сложнейших горных участков региона безопаснее, сократить время в пути и улучшить транспортное сообщение между районами. Строительство и модернизация дорог в области стали частью реализации задач, которые президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил по развитию транспортной инфраструктуры страны.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев и аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Новый мост через реку Пихтовку проходит на высоте 45 метров над горным ущельем и имеет длину 175 метров. Конструкция включает семь пролетов и восемь опор. Строительство велось в сложных горных условиях и потребовало от специалистов серьезных инженерных решений.

Вместе с мостом для движения открыли обход Осиновского перевала протяженностью около 12 километров. Он позволит автомобилистам объезжать опасный серпантин, который долгие годы оставался одним из наиболее сложных участков Бухтарминской трассы.

Крутые повороты, затяжные подъемы и сложный рельеф создавали трудности для водителей, особенно в зимний период, когда снегопады и гололед повышали риск аварий. Новый маршрут призван снизить эти риски, сделать передвижение более комфортным и обеспечить надежное транспортное сообщение в любое время года.

Первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев отметил, что жители Восточного Казахстана давно ждали открытия этого объекта.

– Этот мост – давняя мечта многих жителей региона. Сегодня мы открываем его в рамках выполнения поручений главы государства. Новый маршрут даст дополнительный импульс развитию Восточного Казахстана, его экономики и туризма, – сказал Нурлыбек Налибаев.

Он подчеркнул, что президент Касым-Жомарт Токаев в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» уделил особое внимание развитию транспортной сферы и дорожной инфраструктуры. Глава государства обозначил необходимость повышения качества автомобильных дорог, укрепления транзитного потенциала страны и создания современной транспортной сети.

Кроме того, президент предложил объявить 2027 год Годом строительства. Это решение подчеркивает стратегическую роль инфраструктурных проектов для развития экономики, улучшения условий жизни населения и укрепления связей между регионами.

В Восточном Казахстане эти приоритеты получают практическое воплощение. Открытие моста и обходной дороги решает конкретную проблему, с которой автомобилисты сталкивались годами, и одновременно создает новые возможности для развития территорий.

Аким области Нурымбет Сактаганов поблагодарил специалистов и рабочих, которые участвовали в реализации технически сложного проекта.

– Это большой и очень сложный проект. Хочу поблагодарить специалистов и рабочих, которые взялись за эту трудную работу и довели ее до конца. Самое главное – мост будет служить нашим водителям и обеспечивать безопасный проезд. Он также даст новый толчок экономике и развитию региона, – отметил глава региона.

По словам Нурымбета Сактаганова, развитие транспортной инфраструктуры остается одним из ключевых направлений работы области в рамках поручений президента. Речь идет не только о ремонте и строительстве автомобильных дорог, но и о формировании современной логистической системы, которая позволит эффективнее связывать населенные пункты, поддерживать предпринимательство и развивать туристические территории.

Бухтарминская трасса имеет большое значение для региона. Она связывает областной центр с районами Алтай, Улкен Нарын и Катон-Карагай, обеспечивая передвижение жителей, пассажирские перевозки и доставку грузов. Поэтому улучшение дорожных условий влияет не только на комфорт водителей, но и на экономическую активность районов.

Особое значение новая дорога имеет для туристической отрасли. Восточный Казахстан располагает значительным потенциалом для развития горного, экологического и оздоровительного туризма. Более удобный и безопасный маршрут упростит поездки к Бухтарминскому побережью, в Катон-Карагай и к знаменитым Рахмановским ключам. Это может способствовать росту туристического потока, развитию местного бизнеса и созданию новых рабочих мест.

Работа по обновлению транспортной инфраструктуры области продолжается. Среди крупных проектов – строительство аэропортов в Зайсане и Катон-Карагае. В сочетании с развитием автомобильных дорог они должны сделать отдаленные и живописные территории региона доступнее для жителей и гостей страны.

Президентские поручения по развитию дорог и логистики предполагают не только строительство отдельных объектов, но и последовательное формирование современной транспортной сети. Такие проекты помогают сокращать расстояния между населенными пунктами, повышать безопасность движения, создавать условия для бизнеса и раскрывать экономический потенциал регионов.

Открытие моста через Пихтовку и обхода Осиновского перевала стало еще одним практическим результатом этой работы. Объект, которого жители Восточного Казахстана ждали годами, теперь открыт для движения и должен обеспечить более безопасный проезд по горному маршруту, укрепить транспортные связи между районами и дать дополнительный импульс развитию экономики и туризма области.