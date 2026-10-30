В Усть-Каменогорске пройдут Дни культуры Тарбагатайского района

30–31 октября 2026 года в городе Усть-Каменогорске в рамках областного проекта «Туған жер – алтын бесігім» пройдут Дни культуры Тарбагатайского района.

Согласно программе мероприятия, 30 октября, в 9:00, во Дворце единоборств города Усть-Каменогорска начнется областной турнир по казахской национальной борьбе.

30 октября, с 14:00, на втором этаже Восточно-Казахстанской областной филармонии состоится конкурс рисунков среди школьников и студентов на тему «Мой Казахстан - моя гордость».

30 октября, с 15:00 до 18:00, в фойе Восточно-Казахстанской областной филармонии посетителей будет встречать выставка «Тарбагатай: корни - в истории, опора - в настоящем, направление - в будущее».

В этот же день, 30 октября, в 18:00, в большом зале Восточно-Казахстанской областной филармонии состоится гала-концерт мастеров искусств Тарбагатайского района.

31 октября, с 7:00, на территории ОРЦ «Алтай» будет организована ярмарка продовольственной продукции и продукции животноводства Тарбагатайского района. С 9:00 на сцене, расположенной на территории комплекса, начнутся выступления в рамках программы национальных спортивных игр и небольшой концерт.

31 октября, с 9:00, в спортивном зале Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева пройдут соревнования по волейболу «Лига Тарбагатая».

В 14:00, в торгово-развлекательном центре «Maxi Mall», состоится музыкальный драйв-концерт в этностиле «ТАРБАҒАТАЙ - ГОЛОС ЭПОХИ» с участием артистов Тарбагатайского района.