На Усть-Каменогорской ГЭС реализуются крупные инвестпроекты по модернизации обрудования

В рамках посещения Усть-Каменогорской гидроэлектростанции первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев и аким ВКО Нурымбет Сактаганов ознакомились с производственными мощностями станции, вопросами безопасности гидротехнических сооружений и ходом модернизации основного оборудования.

Усть-Каменогорская ГЭС – это важная часть каскада гидроэлектростанций на реке Иртыш. Станция установленной мощностью 367,8 МВт является второй ступенью каскада после Бухтарминской ГЭС. Кроме того, она участвует в регулировании работы Бухтарминской гидроэлектростанции. В Иртышский каскад также входит Шульбинская ГЭС.

Одна из основных задач станции, наряду с производством электроэнергии, - обеспечение надёжной и безопасной работы гидротехнических сооружений. В связи с этим, на объекте систематически проводятся модернизация оборудования, плановые ремонты и контроль технического состояния.

С 2009 года на станции реализуются масштабные инвестиционные проекты. В результате мощность гидроагрегатов № 1, №2 и №3, увеличена почти с 83 МВт до 95 МВт каждый. Общая установленная мощность станции также выросла с 331,2 МВт до 367,8 МВт.

В настоящее время продолжаются капитальный ремонт и модернизация гидроагрегата номер 4. Стоимость проекта, рассчитанного на 2024-2027 годы, - 15 млрд теңге без учёта налога на добавленную стоимость. Проект предусматривает замену рабочего колеса гидротурбины, лопаток направляющего аппарата и гидрогенератора, а также ремонт вспомогательного оборудования.

После завершения работ мощность гидроагрегата № 4 увеличится с 82,8 МВт до 95 МВт. В результате - общая установленная мощность станции достигнет 380 МВт, а годовая выработка электроэнергии, как ожидается, увеличится примерно на 17 млн кВт·ч. Кроме того, планируется снизить расход воды на производство электроэнергии.

Общий объём инвестиций за 2009-2026 годы, включая прогноз до конца этого года, достигнет 43,46 млрд теңге без учёта налога на добавленную стоимость.

Особое внимание на УК ГЭС уделяется и вопросам производственной безопасности. По состоянию на 1 октября текущего года, сотрудники станции отработали 6 142 дня без несчастных случаев на производстве. Для работников подрядных организаций этот показатель составляет 10 591 день.

Модернизация Усть-Каменогорской ГЭС направлена на наращивание производственного потенциала станции, повышение эффективности выработки электроэнергии и обеспечение стабильной работы энергетической инфраструктуры региона.

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