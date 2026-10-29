Дорожную развязку в Усть-Каменогорске готовят к поэтапному запуску

Новая развязка на пересечении проспекта Сатпаева и улицы Жибек Жолы должна разгрузить один из самых оживлённых транспортных узлов Усть-Каменогорска. Готовность объекта к автомобильным потокам оценил первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев во время рабочей поездки в Восточный Казахстан.

Открывать проезд планируют поэтапно. Уже на следующей неделе предполагается запустить движение по верхнему путепроводу вдоль проспекта Сатпаева. Как сообщил аким ВКО Нурымбет Сактаганов, этому предшествует поставка дополнительных материалов из Европы, которую ожидают на днях. Затем работы продолжат в направлении проспекта Есенберлина.

Главным условием частичного запуска остаётся безопасность. Строительство будет вестись рядом с действующим движением, поэтому проезд необходимо организовать так, чтобы работы не создавали помех и рисков для автомобилистов.

Во время осмотра строительно-дорожных работ Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что важно подготовить оставшиеся участки к укладке асфальта в конце апреля. При этом соблюдение сроков должно быть под строгим контролем качества.

Отдельное внимание уделили финансированию. Стоимость проекта составляет 36 млрд теңге, из них - 16 млрд теңге выделены в этом году при поддержке Президента страны и Правительства РК. Завершить строительство поручено в пределах предусмотренного бюджета.

После полного ввода развязки транспортные потоки распределят между двумя уровнями. Верхний уровень обеспечит движение по проспекту Сатпаева без остановок на светофорах, а нижний - объединит пять направлений через дорожное кольцо. По проекту предусмотрено и расширение улицы Жибек Жолы до шести полос, а также дополнительный заезд со стороны проспекта Есенберлина.

По расчётам, пропускная способность узла вырастет с 85.000 до более чем 200.000 автомобилей в сутки, а, значит, жители областного центра ВКО будут меньше времени тратить в заторах за счёт более удобного сообщения между микрорайонами.

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